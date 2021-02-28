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На Донбассе боевики трижды нарушили "тишину", применяли гранатометы и пулеметы

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, противник вел прицельный огонь по позициям украинских военных вблизи Водяного, что на Приазовье. При этом применялись гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также "тишину" нарушали вблизи Верхнеторецка - не прицельно стреляли из автоматического станкового гранатомета.

"В ответ на обстрелы противника, наши воины открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в штабе.

В ООС добавили, что в целом в течении недели наблюдается увеличение обстрелов со стороны боевиков.

"Особенно интенсивные обстрелы подразделений ВСУ и гражданской инфраструктуры были зафиксированы в районах населенных пунктов Пески, Светлодарск и Водяное. В общем, за неделю было зафиксировано 66 обстрелов", - добавили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, при этом один военный подорвался на мине.

Отметим, в пятницу в результате обстрелов боевиков ранения получили сразу 11 украинских военных.

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