На Донбассе боевики трижды нарушили "тишину", применяли гранатометы и пулеметы

На Донбассе с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.
Так, противник вел прицельный огонь по позициям украинских военных вблизи Водяного, что на Приазовье. При этом применялись гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также "тишину" нарушали вблизи Верхнеторецка - не прицельно стреляли из автоматического станкового гранатомета.
"В ответ на обстрелы противника, наши воины открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в штабе.
В ООС добавили, что в целом в течении недели наблюдается увеличение обстрелов со стороны боевиков.
"Особенно интенсивные обстрелы подразделений ВСУ и гражданской инфраструктуры были зафиксированы в районах населенных пунктов Пески, Светлодарск и Водяное. В общем, за неделю было зафиксировано 66 обстрелов", - добавили в штабе.
Напомним, за прошедшие сутки боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, при этом один военный подорвался на мине.
Отметим, в пятницу в результате обстрелов боевиков ранения получили сразу 11 украинских военных.