На Донбассе боевики трижды нарушили "тишину", применяли гранатометы и пулеметы

Так, противник вел прицельный огонь по позициям украинских военных вблизи Водяного, что на Приазовье. При этом применялись гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также "тишину" нарушали вблизи Верхнеторецка - не прицельно стреляли из автоматического станкового гранатомета.

"В ответ на обстрелы противника, наши воины открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в штабе.

В ООС добавили, что в целом в течении недели наблюдается увеличение обстрелов со стороны боевиков.

"Особенно интенсивные обстрелы подразделений ВСУ и гражданской инфраструктуры были зафиксированы в районах населенных пунктов Пески, Светлодарск и Водяное. В общем, за неделю было зафиксировано 66 обстрелов", - добавили в штабе.