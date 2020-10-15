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На Донбассе боевики стреляли около Водяного, Новомихайловки и Авдеевки

Автор: Надежда Собенко

На Донбассе 14 октября вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенных пунктов Водяное и Новомихайловка боевики вели огонь из стрелкового оружия. А неподалеку от Авдеевки зафиксированы единичные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета.

С начала текущих суток, 15 октября, российско-оккупационные войска пять раз нарушали режим тишины.

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В районе Авдеевки боевики вели провокационные обстрелы из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Причепиловки и Новотошковского - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские военные оружие в ответ не применяли.

Напомним, 13 октября на Донбассе пророссийские боевики четыре раза нарушали перемирие. Украинские военные зафиксировали пролеты двух беспилотников противника через линию разграничения.

СММ ОБСЕ зафиксировала 51 единицу вооружения на 4 полигонах российских оккупационных войск на оккупированной территории Луганской области.

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