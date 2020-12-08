Боевики усиливают передовые позиции. Подводят танки и артиллерию

На Донбассе с начала суток нарушений "режима тишины" не зафиксировано. Однако боевики усиливают передовые позиции танками и артиллерией.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"По состоянию на 12:00 текущих суток, фактов нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было", - отмечается в сообщении.

По данным Главного управления разведки МОУ, командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает наращивать мероприятия боевой подготовки, привлекая максимальное количество личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений.

"На этой неделе на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты одновременно проводят занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин, сборы с командирами взводов и младшим командным составом, сборы с командирами боевых машин, а также показательные инструкторско-методические занятия", - указано в сообщении.

Также противник усиливает передовые позиции 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК группировки российских оккупационных войск за счет дежурных артиллерийских подразделений и танков с нарушением минских договоренностей по отводу вооружения и военной техники линии соприкосновения.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что на Донбассе сейчас около трех тысяч кадровых российских военных. Это офицеры, которые помогают местным командирам.

Как писало РБК-Украина, по данным украинской разведки, численность войск боевиков на Донбассе составляет около 35,5 тысячи человек. Укомплектованность боевиков составляет до 80 процентов.