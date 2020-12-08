Бойовики посилюють передові позиції. Підводять танки та артилерію

На Донбасі з початку доби порушень "режиму тиші" не зафіксовано. Однак бойовики підсилюють передові позиції танками і артилерією.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"Станом на 12:00 поточної доби, фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було", - наголошується в повідомленні.

За даними Головного управління розвідки МОУ, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує нарощувати заходи бойової підготовки, залучаючи максимальну кількість особового складу артилерійських, танкових і мотострілецьких підрозділів.

"Цього тижня на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях окупанти одночасно проводять заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин, збори з командирами взводів та молодшим командним складом, збори з командирами бойових машин, а також показові інструкторсько-методичні заняття", - вказано у повідомленні.

Також противник посилює передові позиції 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК угруповання російських окупаційних військ за рахунок чергових артилерійських підрозділів і танків з порушенням мінських домовленостей щодо відведення озброєння та військової техніки від лінії зіткнення.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що на Донбасі зараз близько трьох тисяч кадрових російських військових. Це офіцери, які допомагають місцевим командирам.

Як писало РБК-Україна, за даними української розвідки, чисельність військ бойовиків на Донбасі становить близько 35,5 тисячі осіб. Укомплектованість бойовиків становить до 80 відсотків.