На Донбассе боевики 12 раз нарушили "тишину": один украинский военный погиб

На Донбассе за прошедшие сутки, 12 января, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военный.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкая область). При этом применялись гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Пески. В пригороде Авдеевки боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов.

Также боевики совершили несколько провокационных выстрелов из стрелкового и снайперского оружия вблизи Водяного и Донецка.

"Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины несколько раз открывали огонь", - сообщили в штабе.

Также вблизи Красногоровки украинские военные сбили вражеский беспилотник типа "квадрокоптер", который пересек линию разграничения.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - добавили в ООС.

С начала текущих суток боевики дважды нарушили "тишину" - вблизи Водяного и Песков противник применил минометы 82-го калибра и стрелковое оружие, а также автоматических станковых гранатометов. В результате данных обстрелов потерь среди украинских военных нет. В ответ огонь силы ООС не открывали.

Напомним, на прошлой неделе СММ ОБСЕ сообщила, что в Донецкой области на взрывном устройстве подорвался 16-летний подросток.