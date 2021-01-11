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На Донбассе погиб украинский военный. Украина пожаловалась ОБСЕ

Новина українською → Пески, Понедельник 11 января 2021 16:56
На Донбассе погиб украинский военный. Украина пожаловалась ОБСЕ Фото: украинский военный (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

Боевики сегодня, 11 января, обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Песков. В результате обстрела погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Обстрел произошел сегодня около 15:30. Украинская сторона Совместного центра контроля и координации сразу же ввела "режим тишины" и выдвинула требование о прекращении огня.

Кроме того, украинская сторона подготовила и направила ноту Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, вчера пророссийские боевики дважды нарушали перемирие на Донбассе. Под вражеские обстрелы попадали защитники Авдеевки и Водяного.

Добавим, в период с 5 по 7 января наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе более 120 нарушений перемирие. Большинство из них зафиксировали на Рождество.

Кроме того, недавно на Донбассе в результате срабатывания взрывного устройства пострадал 16-летний подросток. Инцидент произошел в населенном пункте Благодатное.

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