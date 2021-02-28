Девять нарушений "тишины" и подрыв военного: как прошли сутки на Донбассе

В субботу, 27 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один боец подорвался на мине. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
В районе населенного пункта Луганское оккупанты открывали прицельный огонь из 120 мм и 82 мм минометов.
На этом же направлении в результате подрыва на мине ПОМ-2 получил осколочные ранения военнослужащий Вооруженных сил Украины. Раненому оперативно оказана медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение.
Возле Мироновского оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, а вблизи Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В Широкино российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, а возле Пищевика - с ручного противотанкового гранатомета. В пригороде Марьинки украинскими воинами было зафиксировано несколько выстрелов снайпера.
Огневая активность врага наблюдалась и неподалеку населенных пунктов Зайцево и Водяное. Здесь вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельные выстрелы в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.
По состоянию на 7:00 утра 28 февраля в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.
Напомним, в пятницу на Донбассе пострадали 11 украинских военнослужащих. Украинская сторона рассчитывает на международную реакцию на обострение ситуации на Донбассе.
Добавим, с начала субботы оккупанты 5 раз нарушали "тишину", в частности, работали снайперы.