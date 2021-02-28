Девять нарушений "тишины" и подрыв военного: как прошли сутки на Донбассе

В районе населенного пункта Луганское оккупанты открывали прицельный огонь из 120 мм и 82 мм минометов.

На этом же направлении в результате подрыва на мине ПОМ-2 получил осколочные ранения военнослужащий Вооруженных сил Украины. Раненому оперативно оказана медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение.

Возле Мироновского оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, а вблизи Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Широкино российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, а возле Пищевика - с ручного противотанкового гранатомета. В пригороде Марьинки украинскими воинами было зафиксировано несколько выстрелов снайпера.

Огневая активность врага наблюдалась и неподалеку населенных пунктов Зайцево и Водяное. Здесь вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельные выстрелы в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

По состоянию на 7:00 утра 28 февраля в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.