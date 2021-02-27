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Боевики пять раз нарушили перемирие на Донбассе. Работали снайперы

Новина українською → Донбасс, Суббота 27 февраля 2021 18:10
Боевики пять раз нарушили перемирие на Донбассе. Работали снайперы Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики на Донбассе уже пять раз нарушили режим прекращения огня с начала 27 февраля. В пригороде Марьинки украинских военнослужащих обстреливали вражеские снайперы.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Вблизи населенных пунктов Зайцево, Пивденное и Водяное в районе Донецка оккупационные войска открывали огонь по украинским военным из стрелкового оружия, а позиции Объединенных сил возле Пищевика попали под обстрел из ручного противотанкового гранатомета.

Кроме того, рядом с Луганским украинский военный подорвался на противопехотной осколковой мине ПОМ-2. Воина госпитализировали, а на месте работает рабочая группа военной службы правопорядка, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

Напомним, подрыв украинского военного на мине произошел сегодня днем в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Как писало РБК-Украина, вчера на Донбассе в результате обстрелов боевиков и подрыва пострадали 11 украинских военных.

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