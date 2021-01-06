Демонстранты ворвались в здание Конгресса США

В США демонстранты ворвались в здание Конгресса. Возле здания проходит масштабный протест сторонников президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщает корреспондент CNN, речь идет как минимум о нескольких десятках человек, которые смогли прорваться внутрь здания Капитолия.

И сейчас протестующие находятся рядом с залом, где проходит заседание Сената.

Как сообщает Washington Post, сенаторов вывели из зала, когда протестующие, поддерживающие Трампа, штурмовали здание.

Отметим, ситуация в США ухудшается, несколько сот сторонников президента Дональда Трампа в ходе протеста в США прорвали металлические ограждения вокруг Капитолия.

Более того, между демонстрантами и правоохранителями вспыхнули столкновения во время того, как протестующие пытались прорваться к зданию Конгресса.

Напомним, ранее Трамп заявил, что готов устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" Сенат и Белый дом.

Также РБК-Украина писало, что демократы близки к победе на выборах в штате Джорджия, что даст им большинство в Сенате США. Это позволит демократом получить контроль над обеими палатами Конгресса США и продвигать политические цели избранного президента Джо Байдена.