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Число жертв взрыва на газораспределительной станции под Харьковом возросло

Автор: Юлия Струк

Число жертв взрыва на газораспределительной станции под Харьковом возросло до трех человек. Один из пострадавших - 61-летний мужчина - умер в больнице.

Об этом сообщает местное издание "Редпост".

"У него были ожоги до 80% тела и другие травмы, в том числе переломы. На данный момент двое пострадавших находятся в реанимации. Один в политравме, один в ожоговом", - указано в сообщении.

Кроме того, в ожоговом отделении в стабильно тяжелом состоянии находятся еще четверо пострадавших. Ожоги тела составляют 20-50%, в том числе дыхательных путей, другие травмы.

Также один пострадавший находится в травматологии и еще один с гипертоническим кризом - в отделении терапии (кардиологии).

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Напомним, вчера в связи со взрывом на газораспределительной подстанции в Дергачевском районе Харьковской области без газа остались 3,5 тысячи человек.

Как писало РБК-Украина, около 11:47 в Дергачевском районе области произошел взрыв на газораспределительной станции. В результате погибли два человека, а девять получили ранения.

По данному факту полиция открыла уголовное дело.

Министр внутренних дел Арсен Аваков также сообщал, что в результате взрыва на газораспределительной подстанции возник пожар. Он был ликвидирован.

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