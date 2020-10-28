ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Взрыв под Харьковом: полиция открыла дело

Новина українською → Харьковская область, Среда 28 октября 2020 15:14
Взрыв под Харьковом: полиция открыла дело Фото: место происшествия (пресс-служба МВД)
Автор: Юлия Струк

По факту взрыва на газораспределительной станции в Харьковской области правоохранители открыли уголовное дело. В результате взрыва погибли два человека, тела которых находятся под завалами.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в области.

"По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса", - информируют в полиции.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 2 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков уточнил информацию о взрыве под Харьковом. По его словам, на данный момент пожар после взрыва ликвидирован. Кроме того, глава МВД заявил о 8, а не о 9 раненных в результате происшествия.

Как писало РБК-Украина, ранее в областной полиции сообщили, что в Харьковской области на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, а девять получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Харьков полиция уголовное дело Взрыв
NEWS
Боевики стреляли вблизи Песок и Водяного
РБК-Украинаинформационное агентство Боевики стреляли вблизи Песок и Водяного
DAILY
Цена победы: чем отметились местные выборы в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Цена победы: чем отметились местные выборы в Украине