В ПАСЕ пригрозили России "юридическими выводами" за аресты на протестах

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) пригрозили России "юридическими выводами" за массовые аресты на протестах. В Европе внимательно следят за ситуацией после ареста оппозиционера Алексея Навального.

Заявление докладчиков по России Сунны Аэварсдоттир и Жака Мэра опубликовано на сайте Парламентской ассамблеи.

"Я глубоко обеспокоен ситуацией в России. Десятки тысяч человек собрались во многих городах, чтобы мирно протестовать против ареста Алексея Навального. Несколько сотен из них были арестованы полицией, иногда очень жестоко, о чем свидетельствуют видеодоказательства", - заявил Мер.

По мнению Аэварсдоттир, действия российских властей несовместимы с уважением основных политических свобод. А большинство арестованных 23 января на протестах могут считаться политическими заключенными.

"Мы очень внимательно наблюдаем за этими событиями и сделаем все необходимые юридические выводы. Любой, кто арестован за свободу выражения мнений и собраний, защищенной Европейской конвенцией о правах человека, должен быть немедленно освобожден", - добавили докладчики.

Отметим, на выходных на акциях протеста в России задержали более 3 тысяч человек.

Напомним, сегодня ПАСЕ возобновляет свою работу, а украинская делегация намерена обжаловать полномочия России.