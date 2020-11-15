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Число задержанных на протестах в Беларуси превысило 500

Новина українською → Минск, Воскресенье 15 ноября 2020 17:53
Число задержанных на протестах в Беларуси превысило 500 Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на вечер 15 ноября число задержанных на протестах в Беларуси превысило 500 человек. Большую часть задержали на протестах в Минске.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

На 17:40 по киевскому времени в списке "Весны" уже 576 имен задержанных, список постоянно дополняется.

Кроме Минска задержания происходили в Гродно, Светлогорске, Полоцке и Новополоцке, Гомеле, Пинске, Бресте, Могилеве, Жлобине, Витебске и Бобруйске.

Отметим, в Минске белорусские силовики сегодня провели массовые задержания на так называемой "Площади перемен" на улице Червякова. Протестующие из разных районов белорусской столицы собрались здесь, чтобы почтить память 31-летнего минчанина Романа Бондаренко, который умер после жесткого задержания.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за позицию по ситуации в Беларуси. Лукашенко также пригрозил ввести санкции против Украины.

"Это позорное подыгрывание Евросоюзу и Америке. Вот, не ввели бы они санкции против нас, и Зеленский на это не пошел бы. А ввели, и он побежал следом. Это недостойная позиция", - подчеркнул он.

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