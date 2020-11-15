Кількість затриманих на протестах у Білорусі перевищила 500

Станом на вечір 15 листопада кількість затриманих на протестах в Білорусі перевищила 500 осіб. Більшу частину затримали на протести в Мінську.

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

На 17:40 за київським часом в списку "Весни" вже 576 імен затриманих, список постійно доповнюється.

Крім Мінська затримання відбувалися в Гродно, Світлогорську, Полоцьку та Новополоцьку, Гомелі, Пінську, Бресті, Могильові, Жлобіні, Вітебську та Бобруйську.

Відзначимо, в Мінську білоруські силовики сьогодні провели масові затримання на так званій "Площі змін" на вулиці Червякова. Протестувальники з різних районів білоруської столиці зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять 31-річного мінчанина Романа Бондаренка, який помер після жорсткого затримання.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував українського лідера Володимира Зеленського за позицію щодо ситуації в Білорусі. Лукашенко також пригрозив ввести санкції проти України.

"Це ганебне підігравання Євросоюзу та Америці. Ось, не ввели б вони санкції проти нас, і Зеленський на це не пішов би. А ввели, і він побіг слідом. Це негідна позиція", - підкреслив він.