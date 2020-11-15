Протесты в Минске жестко разогнали, участников массово задержали  

На акции протеста в Минске на так называемой "Площади перемен" силовики взяли демонстрантов в кольцо. После этого акцию жестко разогнали, участников массово задерживали.

Об этом сообщает местный портал TUT.BY.

Сообщается, что силовики со щитами буквально за две минуты окружили демонстрантов. Протестующие скандировали "Один за всех и все за одного", их около 500 человек, а силовиков в разы больше.

Люди также скандировали "За вашу и нашу свободу", "Кто убил Рому?", "Перестаньте убивать", имея в виду Романа Бондаренко, который умер 12 ноября после задержания на протесте.

Десятки людей с "Площади перемен" уводят в автозаки, некоторых задерживают довольно жестко, уносят на руках. Слышны звуки бьющегося стекла - разбиваются лампадки у мемориала.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе воскресных акций в Беларуси задержали более 300 человек, больше всего - в Минске. По данным правозащитников, задержания происходили в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гродно, Пинске, Гомеле и Светлогорске.

Отметим, воскресные марши 15 ноября посвящены гибели Романа Бондаренко. Украина отреагировала на убийство участника протестов, осудив насилие и репрессии режима Александра Лукашенко.