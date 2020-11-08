В четырех областях больничные койки для COVID-19 заполнены более чем на 70%

В четырех областях Украины больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 70%. Всего в стране заняты уже 60,5% таких кроватей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, самыми загруженными являются больницы Полтавской (91,5%), Ровенской (78,9%), Одесской (70,6%) и Сумской (70,5%) областях. В Киеве заняты 55,7% кроватей.

При этом в Херсонской, Тернопольской, Николаевской и Кировоградской областях заполненность больничных коек составляет менее 50%. В Херсонской области занято лишь 25,3% коек.

Всего в Украине введено уже 45 038 больничных кроватей.

Также в стране во всех регионах превышен показатель заболеваемости COVID-19. В среднем в Украине этот показатель составляет 306,8 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 623,6. В Киеве показатель составляет 341,2.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили 9397 новых случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, в Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Страну разделили на две зоны: "красную" и "оранжевую".