Четвертый день снегопадов в Киеве: идут сильные морозы, школы и ярмарки закрыты

В Киеве четвертый день продолжаются снегопады. Из-за ухудшения погоды закрыты школы, ограничен въезд грузовиков, городские службы работают круглосуточно.
По прогнозу Укргидрометцентра, завтра и ночью 12 февраля в столице ожидается значительный снег. 12-13 февраля - значительное снижение температуры.
Из-за непогоды столичные власти приняли решение закрыть школы и садики 11 и 12 февраля. Обучение организовано в дистанционном режиме. Сельскохозяйственные ярмарки в столице отменены.
Также ограничен въезд грузовиков в город. На 8 въездах в Киев развернуты пункты обогрева для водителей.
"Дорожники и коммунальные службы продолжают работать в режиме нон-стоп. Киевлян просят воздержаться от поездок на собственных авто и пользоваться общественным транспортом", - сообщили в КГГА.
Напомним, из-за снегопада в Киеве 10 февраля введено оперативное положение для общественного транспорта. Транспорт курсирует без соблюдения графика.
Ранее сообщалось, что столичные спасатели на въездах в Киев развернули 8 теплопунктов для водителей. Также на Дарницком и Южном железнодорожных вокзалах установили палатки круглосуточных пунктов обогрева.