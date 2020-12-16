Часть Киева осталась без воды: список адресов
Фото: кран (РБК-Украина)
В Киеве без воды остались десятки домов. Сейчас проходят ремонтные работы.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".
Сейчас временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:
- пров. Лабораторный, 22, 24, 26, 26А, 9
- ул. Туровская, 12
- ул. Азербайджанская, 40
- ул. Рогозовская, 5, 5А, 10Б
- ул. Опришківська, 40А
- пров. Салютный, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16
- ул. Бакинская, 37-41
- пр-т. Академика Королева, 24, 24А
- ул. Булгакова, 16, 18
- пр-т. Леся Курбаса, 9Е
- ул. Машиностроительная, 48
Напомним, в Киеве из-за плановых работ водоснабжение останавливали 10-11 ноября на улицах Щербаковского, Стеценко, Сторожкова, Центральной и Турчина.
Также в начале ноября в Киеве на левом берегу приостанавливали постоянную подачу электричества. Это произошло из-за мужчины, который залез на высоковольтную опору.