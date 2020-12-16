ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Часть Киева осталась без воды: список адресов

Новина українською → Киев, Среда 16 декабря 2020 12:43
Часть Киева осталась без воды: список адресов Фото: кран (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве без воды остались десятки домов. Сейчас проходят ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Сейчас временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

  • пров. Лабораторный, 22, 24, 26, 26А, 9
  • ул. Туровская, 12
  • ул. Азербайджанская, 40
  • ул. Рогозовская, 5, 5А, 10Б
  • ул. Опришківська, 40А
  • пров. Салютный, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16
  • ул. Бакинская, 37-41
  • пр-т. Академика Королева, 24, 24А
  • ул. Булгакова, 16, 18
  • пр-т. Леся Курбаса, 9Е
  • ул. Машиностроительная, 48

Напомним, в Киеве из-за плановых работ водоснабжение останавливали 10-11 ноября на улицах Щербаковского, Стеценко, Сторожкова, Центральной и Турчина.

Также в начале ноября в Киеве на левом берегу приостанавливали постоянную подачу электричества. Это произошло из-за мужчины, который залез на высоковольтную опору.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия вода
NEWS
У Зеленского рассказали, будут ли судить украинских военных в Гааге
Олег Черныш, Анастасия Рокитна У Зеленского рассказали, будут ли судить украинских военных в Гааге
DAILY
Гаага ждет. Что означает решение Международного уголовного суда по Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гаага ждет. Что означает решение Международного уголовного суда по Украине