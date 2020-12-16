Частина Києва лишилась без води: список адрес
Фото: кран (РБК-Україна)
У Києві без води лишились десятки будинків. Наразі проходять ремонтні роботи.
Про це повідомляє прес-служба "Київводоканалу".
Наразі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- пров. Лабораторний, 22, 24, 26, 26А, 9
- вул. Турівська, 12
- вул. Азербайджанська, 40
- вул. Рогозівська, 5, 5А, 10Б
- вул. Опришківська, 40А
- пров. Салютний, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16
- вул. Бакинська, 37-41
- пр-т. Академіка Корольова, 24, 24А
- вул. Булгакова, 16, 18
- пр-т. Леся Курбаса, 9Е
- вул. Машинобудівна, 48
Нагадаємо, минулого разу в Києві через планові роботи водопостачання зупиняли 10-11 листопада на вулицях Щербаківського, Стеценка, Сторожкова, Центральній і Турчина.
Також на початку листопада в Києві на лівому березі припиняли постійну подачу електрики. Це сталося через чоловіка, який заліз на високовольтну опору.