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Боевики вели прицельный обстрел возле Новоалександровки, ранен военный

Новина українською → Среда 27 января 2021 07:56
Боевики вели прицельный обстрел возле Новоалександровки, ранен военный Фото: ситуация на Донабсі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Инна Собора

В течение минувших суток, 26 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов пострадал украинский военный.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, недалеко от Новоалександровки пророссийские боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия. В результате прицельного обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Вблизи Новозвановки противник применил в сторону украинских позиций автоматический станковый гранатомет.

Неподалеку Авдеевки боевики вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. А в пригороде Марьинки противник применил против наших воинов снайперское оружие.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ.

О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомили представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 27 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала увеличение количества обстрелов на Донбассе. Всего было 118 нарушений за сутки.

Напомним, что 25 января на Донбассе также был ранен военнослужащий.

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