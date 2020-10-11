UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики стреляли вблизи Марьинки, Майорска и Зайцево

Автор: РБК-Украина

С начала текущих суток, 11 октября, на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Ситуация в районе операции Объединенных сил остается контролируемой.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики совершили два выстрела из ручного противотанкового гранатомета вблизи населенного пункта Марьинка, а в районах Майорска и Зайцево оккупанты провоцировали украинских военных неприцельными очередями из стрелкового оружия.

"Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Напомним, 10 октября боевики на Донбассе вели неприцельный огонь по украинским позициям. Потерь среди украинских военных нет.

Кроме того, 9 октября оккупанты нарушали перемирие вблизи Шумов. Там боевики применили против украинских подразделений стрелковое оружие.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассООС