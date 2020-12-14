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Боевики стреляли из гранатометов вблизи Шумов

Новина українською → Донбасс, Понедельник 14 декабря 2020 17:59
Боевики стреляли из гранатометов вблизи Шумов Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 14 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил сохранялась "тишина". Однако вечером вооруженные формирования Российской Федерации нарушили перемирие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Шумы. Боевики открывали огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

"Выстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал. При этом ситуация в районе ООС остается контролируемой.

Напомним, за минувшие сутки, 13 декабря, боевики на Донбассе девять раз обстреливали украинские позиции. Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет.

Кроме того, 12 декабря на Донбассе пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения.

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