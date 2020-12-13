В субботу боевики нарушили перемирие шесть раз, двое военных ранены
За прошедшие сутки, 12 декабря, на Донбассе пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных получили ранения.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Так, в районе населенных пунктов Верхнеторецкое и Золотое-4 оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия. В результате выстрелов двое военных получили легкие ранения возле Золотого. Их эвакуировали в лечебное учреждение.
Кроме того, враг вел огонь из гранатометов различных систем по позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов Луганское, Водяное и Марьинка, а возле Новоалександровки – еще и из стрелкового оружия.
Подразделения ООС открывали огонь в ответ. О нарушении перемирия вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК.
С начала текущих суток, 13 декабря, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области в пятницу, 11 декабря.
РБК-Украина писало, что по данным ООС, 11 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали 3 случая нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков.