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В субботу боевики нарушили перемирие шесть раз, двое военных ранены

Новина українською → Воскресенье 13 декабря 2020 07:49
В субботу боевики нарушили перемирие шесть раз, двое военных ранены Фото: ситуация на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 12 декабря, на Донбассе пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Так, в районе населенных пунктов Верхнеторецкое и Золотое-4 оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия. В результате выстрелов двое военных получили легкие ранения возле Золотого. Их эвакуировали в лечебное учреждение.

Кроме того, враг вел огонь из гранатометов различных систем по позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов Луганское, Водяное и Марьинка, а возле Новоалександровки – еще и из стрелкового оружия.

Подразделения ООС открывали огонь в ответ. О нарушении перемирия вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК.

С начала текущих суток, 13 декабря, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области в пятницу, 11 декабря.

РБК-Украина писало, что по данным ООС, 11 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали 3 случая нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков.

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