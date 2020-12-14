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Бойовики стріляли з гранатометів поблизу Шумів

Новость на русском → Донбас, Понеділок 14 грудня 2020 17:59
Бойовики стріляли з гранатометів поблизу Шумів Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 14 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зберігалася "тиша". Однак увечері збройні формування Російської Федерації порушили перемир'я.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Шуми. Бойовики відкривали вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

"Постріли були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь вони не відкривали", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу жоден український військовий не постраждав. При цьому ситуація в районі ООС залишається контрольованою.

Нагадаємо, за минулу добу, 13 грудня, бойовики на Донбасі дев'ять разів обстрілювали українські позиції. Бойових втрат в результаті обстрілу ворожих немає.

Крім того, 12 грудня на Донбасі проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу двоє українських військових отримали поранення.

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