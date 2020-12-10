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Боевики шесть раз нарушали "тишину". Украина пожаловалась ОБСЕ

Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 10 декабря пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Боевики открывали огонь из различных систем недалеко от Водяного, Авдеевки и Лебединского и дважды стреляли из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия в пригороде Марьинки. Еще один обстрел из стрелкового оружия произошел возле Старогнатовки.

"Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, вследствие вражеских выстрелов, не было", - рассказали в штабе.

Кроме того, о нарушении перемирия боевиками командование Объединенных сил уведомило ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации.

Напомним, украинская сторона СЦКК фиксирует увеличение случаев применения снайперов российско-оккупационными силами на Донбассе. В ноябре вражеские снайперы четыре раза обстреливали позиции ООС.

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