На Донбассе от выстрела снайпера боевиков погиб военный

На Донбассе сегодня, 2 февраля, снайпер пророссийских боевиков тяжело ранил украинского военного. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, военнослужащий Объединенных сил умер.

Об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в Telegram-канале.

Военный умер в медицинском учреждении. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации направила в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ ноту с уведомлением об инциденте.

Напомним, вчера российские оккупанты 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Пророссийские боевики стреляли возле Авдеевки, Пищевика, Новомихайловки и Пивденного.

Кроме того, вчера в Объединенных силах сообщили об исчезновении военнослужащего на Донбассе. Возможно, украинский военный оказался на оккупированной территории.

Добавим, 30 января оккупационные войска ранили двух украинских военных. Боевики в целом 5 раз нарушали перемирие на Донбассе.