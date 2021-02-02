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На Донбассе от выстрела снайпера боевиков погиб военный

Новина українською → Торецк, Вторник 02 февраля 2021 16:03
На Донбассе от выстрела снайпера боевиков погиб военный Фото: украинский военный (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

На Донбассе сегодня, 2 февраля, снайпер пророссийских боевиков тяжело ранил украинского военного. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, военнослужащий Объединенных сил умер.

Об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в Telegram-канале.

Военный умер в медицинском учреждении. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации направила в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ ноту с уведомлением об инциденте.

Напомним, вчера российские оккупанты 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Пророссийские боевики стреляли возле Авдеевки, Пищевика, Новомихайловки и Пивденного.

Кроме того, вчера в Объединенных силах сообщили об исчезновении военнослужащего на Донбассе. Возможно, украинский военный оказался на оккупированной территории.

Добавим, 30 января оккупационные войска ранили двух украинских военных. Боевики в целом 5 раз нарушали перемирие на Донбассе.

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