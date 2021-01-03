Боевики за ночь три раза нарушили перемирие на Донбассе: где стреляли

За прошедшие сутки, 2 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, российско-оккупационные войска открывали огонь возле Песок. Здесь противник применил против украинских защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберный пулемет.

Неподалеку от Павлополя было зафиксировано единичные неприцельные выстрелы вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, а вблизи Лебединского - еще и с крупнокалиберного пулемета.

Все факты нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

От начала текущих суток, 3 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, вечером в субботу 2 января в штабе ООС сообщили, что на Донбассе соблюдают перемирие.

Утром в субботу стало известно, что за первые сутки 2021 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано девять случаев нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков.