ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Донбассе в субботу соблюдается режим перемирия

Новина українською → Донбасс, Суббота 02 января 2021 17:46
На Донбассе в субботу соблюдается режим перемирия Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

В субботу, 2 января, на Донбассе соблюдается режим перемирия. Боевики не открывали огонь по украинским позициям.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Обстановка в районе проведения ООС под контролем украинских военных.

Также сообщается, что саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разминировали почти два гектара территории и передали на уничтожение четыре взрывоопасных предмета.

Утром в субботу стало известно, что за первые сутки 2021 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы девять случаев нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Украинские военнослужащие огонь в ответ на провокации открывали.

Отметим, в Донецкой области СММ ОБСЕ зафиксировала 58 нарушений режима прекращения огня. Еще 37 нарушений - в Луганской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Донбасс
NEWS
Минздрав исключил возможность регистрации российской вакцины в Украине
Роман Тверденкоредактор ленты новостей Минздрав исключил возможность регистрации российской вакцины в Украине
DAILY
Новый год и новый порядок: займет ли Украина свое место в меняющемся мире
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Новый год и новый порядок: займет ли Украина свое место в меняющемся мире