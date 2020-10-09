Боевики нарушили перемирие возле Опытного и Песок

В течение минувших суток, 8 октября, российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Так, в районе населенного пункта Пески враг открыл огонь из стрелкового оружия, а вблизи Опытного осуществил дистанционное минирование перед украинскими позициями применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.

"Вражеские провокации не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 9 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, на Донбассе 7 октября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

РБК-Украина писало, что 6 октября боевики дважды нарушали режим прекращения огня.