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Боевики из гранатомета обстреляли позиции ООС возле Водяного

Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 10 октября, пророссийские боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Вражеский обстрел зафиксировали вблизи Водяного в Донецкой области.

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Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

По данным штаба, оккупанты из подствольного гранатомета совершили один неприцельный выстрел в сторону позиций украинских военнослужащих. В результате провокации боевиков никто не пострадал.

"Вражеские выстрелы не представляли угрозу жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Украинские воины стойко выполняют задачи по назначению и продолжают надежно удерживать линию нашей обороны", - отметили в штабе.

Напомним, 9 октября оккупанты нарушали перемирие вблизи Шумов. Там боевики применили против украинских подразделений стрелковое оружие.

Днем ранее нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков фиксировали возле Песков и Опытного.

Добавим, вчера в Луганской области на взрывном устройстве подорвалась пожарная машина, в результате чего несколько человек были травмированы.

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