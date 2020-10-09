В Луганской области подорвалась на взрывном устройстве пожарная машина

В Луганской области во время тушения огня на взрывном устройстве подорвалась пожарная машина. В результате три человека получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Это произошло возле села Болотенное Станично-Луганского района. В результате взрыва травмирован водитель пожарной машины, мастер леса Станично-Луганского лесничества и сотрудник ГСЧС.

Пострадавшие доставлены в Станично-Луганскую районную больницу. Автомобиль ремонту не подлежит.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики увеличивают минные поля и размещают боеприпасы в жилых массивах.

Также РБК-Украина писало, что на Донбассе в районе населенного пункта Пески подорвались на мине двое украинских военных.

Ранее в ОБСЕ сообщали, что пять местных жителей получили ранения с начала перемирия на Донбассе.

В ООС сообщали, что за два месяца перемирия боевики ни разу не применили тяжелое вооружение.