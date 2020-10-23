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Боевики на Донбассе стреляли вблизи Шумов

Новина українською → Донбасс, Пятница 23 октября 2020 17:30
Боевики на Донбассе стреляли вблизи Шумов Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 23 октября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Шуми. Огонь открывался из стрелкового оружия.

На остальных участках вдоль линии разграничения наблюдается "тишина".

"Украинские военнослужащие продолжают выполнять задачи по назначению, неукоснительно соблюдая мирных договоренностей", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате обстрела ни один украинский военный не пострадал.

Напомним, за минувшие сутки, 22 октября, боевики обстреливали украинские позиции пять раз. Потерь среди украинских военных нет.

Кроме того, 21 октября на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.

Добавим, что в результате войне на Донбассе погибли около 14 тысяч украинцев.

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