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Боевики на Донбассе стреляли вблизи Шумов

Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 9 октября российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Пророссийские боевики сделали несколько неприцельных выстрелов вблизи Шумов.

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Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

В результате провокации оккупационных сил украинские военнослужащие не пострадали. Огонь в ответ подразделения Объединенных сил не открывали.

"Наши защитники неуклонно придерживаются режима прекращения огня, в то же время они готовы адекватно реагировать на любые провокации противника", - отметили в штабе.

Напомним, вчера оккупанты нарушали перемирие вблизи Песков и Опытного. Российские наемники применили ручной противотанковый гранатомет для минирования территории вблизи позиций ООС.

Кроме того, сегодня возле села Болотенное Станично-Луганского района на мине подорвалась пожарная машина, в результате чего пострадали три человека.

Позже в Министерстве внутренних дел Украины сообщили подробности инцидента с пожарной машиной в Луганской области.

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