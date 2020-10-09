Боевики на Донбассе стреляли вблизи Шумов

С начала 9 октября российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Пророссийские боевики сделали несколько неприцельных выстрелов вблизи Шумов.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

В результате провокации оккупационных сил украинские военнослужащие не пострадали. Огонь в ответ подразделения Объединенных сил не открывали.

"Наши защитники неуклонно придерживаются режима прекращения огня, в то же время они готовы адекватно реагировать на любые провокации противника", - отметили в штабе.

Напомним, вчера оккупанты нарушали перемирие вблизи Песков и Опытного. Российские наемники применили ручной противотанковый гранатомет для минирования территории вблизи позиций ООС.

Кроме того, сегодня возле села Болотенное Станично-Луганского района на мине подорвалась пожарная машина, в результате чего пострадали три человека.

Позже в Министерстве внутренних дел Украины сообщили подробности инцидента с пожарной машиной в Луганской области.