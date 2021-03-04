ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики на Донбассе стреляли по позициям ООС из гранатомета, пулемета и миномета

Новина українською → Донбасс, Четверг 04 марта 2021 18:23
Боевики на Донбассе стреляли по позициям ООС из гранатомета, пулемета и миномета Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 4 марта, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза обстреливали украинские позиции на Донбассе. Однако обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Российско-оккупационные войска продолжают провоцировать Вооруженные силы Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Так, вблизи Водяного, что недалеко от Донецка, боевики вели огонь по направлению украинских позиций, применив 120 мм миномет.

Также неподалеку Песков оккупанты обстреляли позиции ООС из крупнокалиберных пулеметов. При этом из ручного противотанкового гранатомета боевики совершили несколько прицельных обстрелов позиций у Павлополя.

На этом же направлении украинские военные зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. Он был вовремя подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

"По всем фактам зафиксированных нарушений украинская сторона СЦКК принимала меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 3 марта, боевики четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе. Оккупанты применяли различные гранатометы.

Кроме того, в штабе ООС предупредили о возможности дальнейшего обострения ситуации на Донбассе.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что хочет достичь мира на Донбассе дипломатическим путем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия ООС Донбасс
NEWS
ЕС еще на год продлил санкции против Януковича и его окружения
ЕС еще на год продлил санкции против Януковича и его окружения
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"