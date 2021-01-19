Боевики на Донбассе стреляли по позициям ООС вблизи Водяного

Во вторник, 19 января, на Донбассе вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, станковой и ручных противотанковых гранатометов, а также - крупнокалиберного пулемета.

Украинские военные отвечали на вражеские обстрелы.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 18 января, боевики на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 22 реактивные системы залпового огня "Град" на оккупированной части Луганской области. Они находились с нарушением линий отвода вблизи Краснолучского.

Добавим, что с начала перемирия на Донбассе миссия ОБСЕ зафиксировала более 6 тысяч нарушений режима "тишины".