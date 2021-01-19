ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Донбассе боевики один раз обстреляли позиции ООС: о нарушении сообщено в ОБСЕ

Новина українською → Донбасс, Вторник 19 января 2021 08:10
На Донбассе боевики один раз обстреляли позиции ООС: о нарушении сообщено в ОБСЕ Фото: украинские военные (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе за прошедшие сутки, 18 января, боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Единственное нарушение "тишины" были зафиксировано в районе группировки "Восток". Противник вел огонь из миномета 82-го калибра по позициям украинских военных вблизи населенного пункта Богдановка.

"О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 19 января, на Донбассе сохраняется "тишина".

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - добавили в ООС.

Ранее РБК-Украина писало, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 22 реактивные системы залпового огня "Град" на оккупированной части Луганской области. Они находились с нарушением линий отвода вблизи Краснолучского.

Отметим, с начала перемирия на Донбассе миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 5 970 нарушений режима прекращения огня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс боевики ООС
NEWS
Похолодание в Украине: продолжаются снегопады, морозы до -23
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Похолодание в Украине: продолжаются снегопады, морозы до -23
DAILY
Кадры, облгазы и МВФ: чем займется Рада в новом политическом сезоне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кадры, облгазы и МВФ: чем займется Рада в новом политическом сезоне