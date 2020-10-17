ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики на Донбассе стреляли из гранатометов и запускали беспилотники

Новина українською → Донбасс, Суббота 17 октября 2020 18:22
Боевики на Донбассе стреляли из гранатометов и запускали беспилотники Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 17 октября пророссийские боевики четыре раза нарушали перемирие на Донбассе. Оккупационные силы обстреливали украинские позиции и запускали беспилотники.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

Утром враг неприцельно обстрелял из автоматического станкового гранатомета позиции украинских военнослужащих вблизи Водяного, а в полдень под обстрел из ручного противотанкового гранатомета попали защитники Авдеевки.

Оккупанты пытались спровоцировать Объединенные силы на ответ, но украинские военные придерживались режима прекращения огня.

Кроме того, вблизи Пищевика и Широкино боевики запускали квадрокоптеры, которые пересекли линию разграничения.

"Беспилотные летательные аппараты противника были подавлены нашими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным их дальнейшее применение", - рассказали в штабе.

Напомним, вчера пророссийские боевики нарушали перемирие вблизи Водяного и Марьинки на Донбассе.

Добавим, вице-премьер-министр Алексей Резников анонсировал новое разведение сил и средств на четырех направлениях на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс ООС сводка обстрел боевики
NEWS
В Минздраве введение локдауна назвали "исключительно резервным вариантом"
Роман Тверденкоредактор ленты новостей В Минздраве введение локдауна назвали "исключительно резервным вариантом"
DAILY
Внутренняя война. Как ветеранам в Украине помогают вернуться к мирной жизни
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Внутренняя война. Как ветеранам в Украине помогают вернуться к мирной жизни