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Боевики на Донбассе семь раз нарушали "тишину", военные стреляли в ответ

Новина українською → Донбасс, Вторник 29 декабря 2020 19:09
Боевики на Донбассе семь раз нарушали "тишину", военные стреляли в ответ Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На Донбассе боевики трижды обстреливали позиции украинских военных во вторник, 29 декабря. Пострадавших и погибших среди военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр командования операции Объединенных сил в Facebook.

Так, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь вблизи населенного пункта Водяное обстреливали украинские позиции различных видов оружия, в том числе из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Талаковки оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы, а неподалеку Невельского и Авдеевки - подствольные гранатометы.

Украинские военные открывали огонь в ответ на многочисленные вражеские обстрелы.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Напомним, за минувшие сутки боевики 13 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. Однако ситуация оставалась контролируемой.

Кроме того, с начала 27 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано шесть случаев нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков.

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