Бойовики на Донбасі сім разів порушували "тишу", військові стріляли у відповідь

На Донбасі бойовики тричі обстрілювали позиції українських військових у вівторок, 29 грудня. Постраждалих і загиблих серед військових немає.

Про це повідомляє прес-центр командування операції Об'єднаних сил в Facebook.

Так, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь поблизу населеного пункту Водяне обстрілювали українські позиції різних видів зброї, у тому числі з мінометів 120-го і 82-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі Талаківки окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети, а неподалік Невельського і Авдіївки - підствольні гранатомети.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на численні ворожі обстріли.

Про всі факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 13 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Однак ситуація залишалася контрольованою.

Крім того, з початку 27 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донеччині зафіксовано шість випадків порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків.