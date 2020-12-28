Оккупанты стреляли из минометов вблизи Водяного, военный получил боевую травму

С начала 27 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано шесть случаев нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Украинские военнослужащие огонь в ответ на провокации открывали.

Об этом сообщает командование ООС в Facebook.

Так, вблизи Водяного вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120 и 82 калибра, а также гранатометы различных систем. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевую травму. Бойца быстро доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь врачей.

С миномета 82 калибра и стрелкового оружия противник совершил обстрел неподалеку Лебединского, а возле Марьинки - вел огонь из стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Авдеевка противник открывал огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Для корректировки огня враг применил БПЛА, но оперативные действия украинских средств РЭБ остановили дальнейшее его использование.

С начала текущих суток, 28 декабря, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в пригороде Авдеевки противник открывал огонь из подствольного гранатомета. Обстрел был неприцельным, поэтому огонь ВСУ в ответ не открывали.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе 25 декабря четыре раза нарушили режим прекращения огня. Под обстрелы попали позиции Вооруженных сил Украины и частный сектор. 26 декабря был зафиксирован только один обстрел.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ближайшее время не будет встречи советников "нормандской четверки" по урегулированию на Донбассе.