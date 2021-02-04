UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики на Донбассе сегодня четыре раза нарушали перемирие

Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 4 февраля пророссийские боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе четыре раза нарушали перемирие. Оккупанты ранили одного украинского военного.

Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook.

Боевики сегодня стреляли из гранатометов вблизи Водяного на Приазовье, а также в районе Павлополя. Возле Пивденного в результате обстрела из минометов и стрелкового оружия получил ранения военный. Его госпитализировали.

Вблизи Крымского украинская сторона зафиксировала факт инженерного оборудования позиций боевиков. Наемники продвигаются в сторону украинских позиций.

"О фактах нарушения режима прекращения огня за украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - заявили в штабе.

Кроме того, с начала суток саперы разминировали около 6 гектаров прифронтовой территории. На уничтожение передали 125 взрывоопасных предметов.

Напомним, о ранении украинского военного возле Пивденного украинская сторона уже уведомила миссию ОБСЕ.

Также РБК-Украина писало, что в плену боевиков оказался украинский военный. Его недавно объявили пропавшим.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассобстрелбоевикисводкаООС