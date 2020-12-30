Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС вблизи Авдеевки

В среду, 30 декабря, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Об этом сообщает пресс-центр командования ООС в Facebook.
Так, боевики осуществили несколько провокационных выстрелов по украинским позициям вблизи населенного пункта Авдеевка. Оккупанты открывали огонь с ручного противотанкового и подствольного гранатометов.
Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.
Представители ОБСЕ были уведомлены о факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК.
Напомним, за минувшие сутки, 29 декабря, боевики на Донбассе 13 раз нарушали "тишину". Потерь среди украинских военных не было.
Кроме того, 28 декабря боевики 13 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. Однако ситуация оставалась контролируемой.
Добавим, что 29 декабря в районе проведения операции Объединенных сил погиб украинский военный. Причины его смерти уточняются.