Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС, военным пришлось отвечать

Во вторник, 9 февраля, незаконные вооруженные формирования дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook .

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

О фактах нарушения режима прекращения огня уведомили представителей ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

"На прицельные обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Также неподалеку Песков боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи населенного пункта Шумы. Оккупанты вели огонь по украинским позициям с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, за минувшие сутки, 8 февраля, боевики семь раз нарушили "тишину" на Донбассе. Боевых потерь среди украинских военных не было.

Кроме того, ранее в районе Новомихайловки на взрывном устройстве подорвались трое украинских военных. Двое из них погибли на месте.