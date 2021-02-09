Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС, військовим довелося відповідати
У вівторок, 9 лютого, незаконні збройні формування двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу населеного пункту Шуми. Окупанти вели вогонь по українських позиціях з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Також неподалік Пісків бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
"На прицільні обстріли з боку противника наші воїни давали адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.
Про факти порушення режиму припинення вогню повідомили представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.
В результаті обстрілу ворожих жоден український військовий не постраждав.
Нагадаємо, за минулу добу, 8 лютого, бойовики сім разів порушили "тишу" на Донбасі. Бойових втрат серед українських військових не було.
Крім того, раніше в районі Новомихайлівки на вибуховому пристрої підірвалися троє українських військових. Двоє з них загинули на місці.