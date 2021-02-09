ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС, військовим довелося відповідати

Новость на русском → Донбас, Вівторок 09 лютого 2021 18:10
Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС, військовим довелося відповідати Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 9 лютого, незаконні збройні формування двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу населеного пункту Шуми. Окупанти вели вогонь по українських позиціях з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Також неподалік Пісків бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"На прицільні обстріли з боку противника наші воїни давали адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

Про факти порушення режиму припинення вогню повідомили представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

В результаті обстрілу ворожих жоден український військовий не постраждав.

Нагадаємо, за минулу добу, 8 лютого, бойовики сім разів порушили "тишу" на Донбасі. Бойових втрат серед українських військових не було.

Крім того, раніше в районі Новомихайлівки на вибуховому пристрої підірвалися троє українських військових. Двоє з них загинули на місці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас ООС
NEWS
Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС, військовим довелося відповідати
Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС, військовим довелося відповідати
DAILY
Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною