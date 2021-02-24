Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли позиции ООС

Так, в пригороде Авдеевки боевики вели огонь из стрелкового оружия, а также ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Также вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Марьинки. Оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Пивденного российские наемники обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия.

Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о фактах нарушения режима прекращения огня на Донбассе.