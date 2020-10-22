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Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину"

Новина українською → Донбасс, Четверг 22 октября 2020 18:09
Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину" Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С начала текущих суток, 22 октября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики открыли огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Артема.

Кроме того, вражеские выстрелы из автоматического станкового гранатомета зафиксировано вблизи Новолуганского. Также оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Шуми.

Потерь и ранений среди украинских защитников нет.

"Украинские военнослужащие продолжают выполнять задачи по назначению, неукоснительно соблюдая мирных договоренностей", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 октября на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.

Кроме того, 20 октября боевики шесть раз нарушили "тишину". В результате вражеских обстрелов получил ранения украинский военный.

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