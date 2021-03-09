UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики на Донбассе 18 раз обстреливали позиции ООС

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 9 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4 и Опытного. Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также в пригороде Авдеевки, поселков Лебединское и Пивденне оккупанты совершили прицельный обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, вблизи поселка Троицкое боевики открывали огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Там же оккупанты обустраивали инженерные позиции.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь на действия боевиков.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ о всех фактах нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Напомним, за минувшие сутки, 8 марта, боевики девять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. В результате обстрелов ни один военный не пострадал.

Кроме того, беспилотник ОБСЕ, который обследовал линию разграничения на Донбассе, получил повреждения сигнала обоих модулей GPS. В результате он был вынужден совершить аварийную посадку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассООС
Читайте также
У Денисовой после декабрьского скандала появился новый представитель на Донбассе
Боевики на Донбассе глушат дрон ОБСЕ, который обследует линию разграничения
Прогноз погоды