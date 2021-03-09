Боевики на Донбассе 18 раз обстреливали позиции ООС

Во вторник, 9 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Так, вражеские обстрелы были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4 и Опытного. Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также в пригороде Авдеевки, поселков Лебединское и Пивденне оккупанты совершили прицельный обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, вблизи поселка Троицкое боевики открывали огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Там же оккупанты обустраивали инженерные позиции.
Украинские военнослужащие открывали ответный огонь на действия боевиков.
Отмечается, что в результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ о всех фактах нарушения режима прекращения огня на Донбассе.
Напомним, за минувшие сутки, 8 марта, боевики девять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. В результате обстрелов ни один военный не пострадал.
Кроме того, беспилотник ОБСЕ, который обследовал линию разграничения на Донбассе, получил повреждения сигнала обоих модулей GPS. В результате он был вынужден совершить аварийную посадку.