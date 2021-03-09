Боевики на Донбассе 18 раз обстреливали позиции ООС

"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4 и Опытного. Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также в пригороде Авдеевки, поселков Лебединское и Пивденне оккупанты совершили прицельный обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, вблизи поселка Троицкое боевики открывали огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Там же оккупанты обустраивали инженерные позиции.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь на действия боевиков.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ о всех фактах нарушения режима прекращения огня на Донбассе.