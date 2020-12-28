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Боевики на Донбассе 13 раз нарушали "тишину", один военный ранен

Новина українською → Донбасс, Понедельник 28 декабря 2020 19:11
Боевики на Донбассе 13 раз нарушали "тишину", один военный ранен Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 28 декабря, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано тринадцать нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем. Для корректировки огня враг применил Беспилотник, но оперативные действия украинских средств РЭБ остановили дальнейшее его использование.

Вблизи населенного пункта Чермалык оккупационные войска применили стрелковое оружие. Вследствие вражеского обстрела военный получил ранения.

"Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение и оказана квалифицированная помощь врачей", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики открывали огонь по украинским позициям вблизи Авдеевки и Марьинки из гранатометов различных систем.

Также оккупанты открывали огонь вблизи Пивденного из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Рядом со Светлодарском боевики применили автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А у Новоалександровки - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

О всех фактах нарушения режима прекращения огня уведомили представителей ОБСЕ.

Напомним, 27 декабря на Донбассе зафиксировано шесть случаев нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Один из военных ВСУ получил боевую травму.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время не будет встречи советников "нормандской четверки" по урегулированию на Донбассе.

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