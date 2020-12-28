Бойовики на Донбасі 13 разів порушували "тишу", один військовий поранений

У понеділок, 28 грудня, на Донбасі, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано тринадцять порушень режиму припинення вогню. В результаті обстрілу ворожих один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

Так, недалеко від населеного пункту Водяне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру і гранатометів різних систем. Для коректування вогню ворог застосував Безпілотник, але оперативні дії українських засобів РЕБ зупинили подальше його використання.

Поблизу населеного пункту Чермалик окупаційні війська застосували вогнепальну зброю. Внаслідок ворожого обстрілу військовий отримав поранення.

"Військовослужбовець був доставлений у медичний заклад і надана кваліфікована допомога лікарів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, бойовики відкривали вогонь по українських позиціях поблизу Авдіївки і Мар'їнки з гранатометів різних систем.

Також окупанти відкривали вогонь поблизу Південного з мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів. Поруч зі Світлодарськом бойовики застосували автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети. А біля Новоолександрівки - ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Про всі факти порушення режиму припинення вогню повідомили представників ОБСЄ.

Нагадаємо, 27 грудня на Донеччині зафіксовано шість випадків порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Один з військових ВСУ отримав бойову травму.

Крім того, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом не буде зустрічі радників "нормандської четвірки" щодо врегулювання на Донбасі.