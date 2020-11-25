Боевики четыре раза за сутки нарушили перемирие на Донбассе, погиб военный

В течение минувших суток, 24 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили перемирие на Донбассе. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Обстрелы зафиксировали вблизи населенных пунктов Шумы и Пивденное. На этих участках враг применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

Кроме того, используя стрелковое оружие, противник провоцировал защитников неподалеку Водяного.

По позициям украинских войск в пригороде Авдеевки прицельный огонь вел вражеский снайпер. В результате выстрела снайпера тяжелое огнестрельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил. Его доставили в лечебное учреждение.

"К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось", - сообщили в штабе ООС.

От начала текущих суток, 25 ноября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

РБК-Украина писало, что 24 ноября погиб военнослужащий из Киевской области старший солдат Вячеслав Минкин.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала два нарушения режима прекращения огня на Донбассе за сутки.